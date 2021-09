Manchester United, Ronaldo: “Venire qui migliore decisione che potessi prendere”

Prima intervista del portoghese con la nuova casacca

Cristiano Ronaldo per la prima volta si pone davanti ai microfoni con indosso la maglia del Manchester United: "Tornare qui mi ha reso assai felice visto che torno a casa dopo 12 anni e non vedo l'ora di giocare la prima partita - ha affermato il portoghese ai canali ufficiali del club dei Red Devils -. È la miglior decisione che potessi prendere. Sono passato dalla Juve al Manchester, è un nuovo capitolo della mia vita di cui sono molto contento, voglio fare la storia e aiutare la squadra a vincere altri trofei. Ferguson? Come tutti sanno è stato fondamentale quando ho firmato il mio primo contratto con il Manchester. È come un padre per me, mi ha insegnato tante cose, ci siamo sempre tenuti in contatto e ha avuto un ruolo essenziale anche nel mio ritorno qui".