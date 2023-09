Manchester United, Sancho può partire: ci prova l’Al Ettifaq

Il giovane attaccante della nazionale inglese e del Manchester United sembra infatti essere caduto in disgrazia all'interno del mondo dei Red Devils dopo lo scontro aperto con l’allenatore Erik Ten Hag seguito all’esclusione del giocatore dai convocati per la partita contro l’Arsenal.

“Decido in base a quanto vedo negli allenamenti durante la settimana. Allo United ogni giorno devi raggiungere un certo livello” ha tagliato corto il manager olandese per spiegare le proprie scelte, sottintendendo che l’ex Borussia Dortmund non lavori al meglio durante le sedute.

Parole alle quali Sancho ha reagito a mezzo social, respingendo tutte le accuse: "Non credete a tutto ciò che leggete! Non permetterò alle persone di dire cose completamente false, ho svolto veramente bene gli allenamenti questa settimana. Io credo che ci siano altre motivi dietro a questa faccenda dei quali non parlerò, ma sono stato per molto tempo un capro espiatorio”.