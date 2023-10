Manchester United, Sancho torna in rosa? Malinteso “linguistico” in conferenza

Inatteso e curioso fuori programma in casa Red Devils alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenaghen

In attesa dei gol degli attaccanti, il Manchester United si aggrappa ai bomber “improvvisati”. I Red Devils sono ripartiti da dove si erano fermati prima della sosta per le nazionali. Scott McTomnay, decisivo con una doppietta contro il Brentford, si è ripetuto sul campo dello Sheffield United, trovando la prima rete del match prima di quella del difensore Diogo Dalot, decisiva per il 2-1 finale.