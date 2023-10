Manchester United, Schmeichel: “Onana? La squadra non ha più fiducia in lui”

Non passa ormai partita, tra Premier League e Champions, senza che l’ex portiere dell’Inter non commetta un errore. Il camerunese è costantemente nel mirino della critica, ma per il momento si sta vedendo rinnovata la fiducia dal tecnico olandese.

Schmeichel ha poi rivelato di essere in costante contatto con l'ex nerazzurro: “Onana sta mostrando di subire troppo la pressione. Gli ho parlato dopo la partita contro il Bayern e anche dopo quella contro il Galatasaray. Ho cercato di spiegargli cosa vuol dire essere al Manchester United, deve provare a mettersi alle spalle gli errori e ripartire subito, ma so che soffre molto per gli sbagli che commette. Purtroppo i suoi errori condizionano le partite, non sempre si riesce a rimediare e si vede che la squadra non ha più fiducia in lui. Tutto questo è molto negativo e preoccupante per un portiere e per tutto il gruppo”.