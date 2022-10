Manchester United, Scholes e il pragone: “Ricorda Cristiano Ronaldo da giovane…”

L'ex centrocampista si è addirittura spinto in un paragone importante e ai microfoni di BT Sport ha detto: "Ai tifosi piacciono i giocatori spettacolari come lui. Sembra un nuovo giovane Cristiano Ronaldo. Mi ha impressionato perché è imprevedibile, a differenza della maggior parte delle ali che fa quasi sempre la stessa cosa. Lui guardava il rivale e andava diretto per affrontarlo. Penso che la sua prestazione sia stata davvero buona nonostante sia un ragazzo di appena 18 anni e non sia riuscito a fare gol o assist", ha detto Scholes.