Manchester United, Scholes: “Maguire è un vero disastro”

Il calciatore dello United attraversa un momento assai difficile

Piovono critiche sul Manchester United in un momento pessimo della stagione. L'ex centrocampista Paul Scholes ha commentato la prestazione del difensore Harry Maguire dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Atletico Madrid. "Il tecnico Rangnick ha dimostrato fiducia in lui continuando a inserirlo in rosa vista la sua forma. Ora sembra che tutto ciò che fa Maguire sia un vero disastro" sottolinea Scholes che ha parlato a Manchester Evening News.