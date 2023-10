Manchester United sconfitto contro il City: Ten Hag di nuovo in bilico

La pesante sconfitta nel derby di Manchester rimette in discussione l'allenatore olandese

Il Manchester City non si ferma più: dopo aver battuto il Brighton, la squadra di Pep Guardiola ha dominato anche ad Old Trafford battendo il Manchester United di Ten Hag. I Citizens si sono imposti per 0-3, grazie alla doppietta di Erling Braut Haaland e la rete di Phil Foden nel finale. I Red Devils rivedono gli spettri dopo tre vittorie consecutive tra UEFA Champions League e Premier League.