Manchester United, se Cavani non rinnova 2 milioni di indennizzo al Matador

Il Manchester United si prepara alla seconda parte di stagione. Tra Premier League ed Europa League, con la sfida contro il Milan, c’è spazio anche per il mercato, o meglio, le situazioni contrattuali di alcuni calciatori. In modo particolare quella di Edinson Cavani. Il centravanti, arrivato ad inizio annata dopo essersi svincolato dal Psg, sta facendo bene ma sul suo futuro ci sono ancora tanti dubbi.

Cavani, senza rinnovo arrivano 2 milioni di indennizzo

Secondo quanto riportato da ESPN il Manchester United aspetterà che Edinson Cavani si riprenda dal suo infortunio per fare tutte le valutazioni del caso circa il suo futuro con la maglia dei Red Devils. L’attaccante uruguayano piace al Boca Juniors e ad altri club ma la sua volontà è quella di rimanere in terra inglese, almeno per un’altra stagione.

Da quanto si apprende, nell’attuale accordo tra il calciatore e il club di Manchester ci sarebbe anche una particolare clausola che potrebbe spingere entrambe le parti a trovare un accordo. Infatti, in caso di mancato rinnovo, a Cavani spetterebbero 2 milioni di indennizzo da parte dei Red Devils. Una cifra che potrebbe essere un buon compromesso nel caso in cui le strade dei protagonisti dovessero prendere direzioni opposte…