Manchester United, sei giocatori lasciano il club a costo zero

Rivoluzione in atto in casa Red Devils

In casa Manchester United è tempo di rivoluzione. Dopo l'addio di Ralf Rangnick e l'approdo del nuovo allenatore Erik ten Hag , il club saluterà anche alcuni giocatori che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno: dopo Paul Pogba , sono stati ufficializzati anche gli addii di Nemanja Matic ed Edinson Cavani , insieme a Jesse Lingard , Juan Mata e Lee Grant .

Pogba che dunque si avvicina sempre di più alla Juventus, mentre per Matic alla Roma è già tutto fatto. Resta ora da capire il futuro di Edinson Cavani, più volte accostato nelle ultime settimane alla Salernitana dallo stesso presidente Iervolino. L'addio più emozionante è stato quello di Juan Mata, arrivato allo United nel gennaio del 2014. Per quasi 9 anni ha indossato la maglia dei Red Devils e queste sono state le sue parole al momento dell'addio: "Mi ci è voluto del tempo per elaborare il cambiamento che sta avvenendo nella mia vita. Questo è un messaggio che, per molti momenti negli ultimi anni, non avrei mai pensato di scrivere ma, ovviamente, tutte le cose belle finiscono e il mio tempo da giocatore del Manchester United è appena terminato".