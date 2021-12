Manchester United, senti Ten Hag: “Esperienza estera? Pronto a raccogliere la sfida”

Parla il tecnico dell'Ajax

Non è alla ricerca di una nuova esperienza estera fuori dall'Olanda e dal mondo Ajax , eppure, Erik ten Hag , mister dei Lancieri, apre per la prima volta ad una nuova avventura. Il mister, da tempo nella lista dei papabili alla panchina del Manchester United dalla prossima stagione, non si è nascosto nel corso di un'intervista a de Volkskrant .

PRONTO - Il tecnico dell'Ajax ha aperto la porta, seppur senza mai nominarli direttamente, ai Red Devils in vista della prossima stagione: "Sono pronto (ad un passaggio in un club straniero). Sarei felice di raccogliere la sfida. Ma ripeto, non lo sta cercando. Se questo step non arriverà mai non dirò che la mia carriera è fallita. Ma penso di avere le competenze sufficienti per affrontare questa sfida", ha dichiarato Erik ten Hag. "Sono felice qui dove sono adesso ma un tecnico deve comunque porsi delle domande su cosa sia meglio per lui per migliorare e crescere", ha aggiunto facendo un discorso più ampio su quelle che devono essere le fasi di crescita di un allenatore.