Manchester United senza pace: pauroso incidente stradale per Rashford

Non bastasse quello legato ad Antony, fuori squadra dopo le accuse di violenza sessuale piovutegli addosso dall'ex fidanzata, e quello di Jadon Sancho, ormai ai margini dopo lo scontro con il tecnico ten Hag, nella notte tra sabato e domenica Marcus Rashford ha letteralmente distrutto la propria Rolls-Royce in un incidente stradale che per fortuna non ha causato conseguenze fisiche all'attaccante della nazionale inglese.