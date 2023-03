Manchester United, sfortuna Garnacho: “Deluso ed arrabbiato per…”

Brutto infortunio e stop di almeno un mese per Alejandro Garnacho: il messaggio per i tifosi del Manchester United

Alejandro Garnacho ha subito un infortunio e non sarà a disposizione di Erik ten Hag per i prossimi appuntamenti del Manchester United . Il giovane talento dei Red Devils è entrato al 73' minuto della precedente sfida contro il Southampton ed andato incontro ad un contrasto particolarmente duro contro Kyle Walker-Peters. Ad averne la peggio è stato proprio il 18enne, il quale si fermerà ai box per almeno un mese. Ecco il messaggio ai tifosi tramite i propri canali social.

IL MESSAGGIO - "Purtroppo non potrò aiutare la mia squadra e i miei compagni nelle prossime partite - ha affermato Alejandro Garnacho - in quella che è una parte molto importante della stagione per noi al Manchester United. È difficile esprimere a parole come mi sento in questo momento". Infortunio che cade proprio nel momento più errato per la carriera del giovane talento, il quale era riuscito a trovare continuità nelle gerarchie di ten Hag.