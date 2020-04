Manchester United, Shaw racconta: “Se perdevi con Ibra in squadra eri morto…”

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente un giocatore con una fortissima personalità. Lo è sempre stato. Nonostante i suoi 38 anni, lo svedese è tornato al Milan per mettersi alla prova e tentare di migliorare dal punto di vista tecnico anche i compagni. L’ex Juve è uno che di squadre ne ha cambiate e tutti i compagni hanno un particolare ricordo di lui. Anche Luke Shaw, ex compagno ai tempi dello United.

MANCHESTER UNITED – Durante la parentesi all’Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic è riuscito a portare a casa un trofeo importante come l’Europa League. Una vittoria che al club mancava da tanto tempo e che ha fatto gioire e non poco i tifosi. Zlatan Ibrahimovic era assetato di vittoria, come raccontato dal terzino inglese: “Penso che sia un vincitore nato. Anche durante le partite di allenamento, se non vincevi quando giocavi nella sua squadra eri morto, non potevi abbassare la concentrazione. Puoi chiedere a qualsiasi altro giocatore di quella squadra, la situazione era quella, ma penso che tutti lo amassero ed è stato uno shock il suo brutto infortunio“. A riportarlo è il DailyMail.