Manchester United, solo 62 minuti in Premier League: Juan Mata pensa all’addio

Lo spagnolo medita l'addio per lo scarso impiego

Il giocatore, convocato in cinque delle sei partite di Premier League, ha giocato solamente 62 minuti, scendendo in campo dal 1' solo nel match di Carabao Cup contro il West Ham, in cui i Red Devils sono stati sconfitti e quindi eliminati. Troppo poco per un giocatore del suo livello e per questa ragione l'ipotesi dell'addio è quella più plausibili.