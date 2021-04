Manchester United, Solskjaer: “7-1 alla Roma? Notte fantastica, stasera…”

Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha scaldato l'atmosfera prima dell'inizio della semifinale contro la Roma

Ancora pochi minuti e la Roma si giocherà il primo atto di una sfida che determinerà le sorti della stagione. Claudicante in campionato in cui ha abdicato dalla corsa Champions, determinata in EuropaLeague, tanto da spingersi fino alle semifinali della competizione, trovandosi di fronte il ManchesterUnited. Il tecnico dei Red DevilsOleGunnarSolskjaer ha parlato prima dell’inizio della partita contro i giallorossi: “Sicuramente vedrete un buon Manchester United, siamo in forma, in fiducia, vogliamo riprodurre la qualità che stiamo mostrando in campionato. Sarà un piacere accogliere la Roma”