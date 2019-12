Manchester United, Solskjaer azzarda: “Rashford come Cristiano Ronaldo”. E l’inglese scherza sui social…

“È un campione a livello fisico, si allena duramente in palestra”, parola di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico del Manchester United ha solo parole d’elogio per il giovane attaccante inglese Marcus Rashford. Il classe 1997 è indubbiamente tra le note liete della stagione dei Red Devils con ben 15 reti già messe a referto. L’ultima di queste nel rotondo poker rifilato in Premier League al Newcastle.

Ed è proprio a seguito della gara di campionato che Solskjaer ha avuto parole importanti per il suo calciatore paragonandolo a Cristiano Ronaldo: “È un campione a livello fisico, si prende cura di se stesso lavorando duramente in palestra. Quando si ha tutta quella qualità, si tratta solo di trovare il coraggio per arrivare il più in alto possibile. Anche Cristiano Ronaldo era così caparbio a quell’età”.

SOCIAL – Dopo aver sentito quelle parole, Rashford ha voluto dire la sua. In modo ironico ha pubblicato uno scatto in cui mostra una sua rete di testa con un ottimo stacco, molto simile a quello del fenomeno portoghese contro la Sampdoria che ha fatto il giro del mondo: “Non salto ai livelli di Ronaldo ma ci sto lavorando“, ha scritto l’attaccante inglese su Twitter. ‘Piccoli… CR7 crescono’.