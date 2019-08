Manchester United, Solskjaer chiaro su Sanchez: “Tornerà a breve, fa parte di questo gruppo”

Alexis Sanchez torna in Serie A? La Juventus vorrebbe acquistarlo per il reparto avanzato, perché farebbe molto comodo come esterno del 4-3-3 di Maurizio Sarri, ma l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, ai canali tematici del club, non ha dubbi sul futuro del cileno: “Fa parte della nostra squadra ed è un giocatore che ritengo molto, molto bravo. In queste settimane si è dovuto allenare a parte perché tornato tardi dalla Copa America, quindi è un po’ indietro rispetto ai suoi compagni di squadra, ma presto lavorerà col gruppo. Lo considero un valore aggiunto”. Nelle scorse ore, addirittura, si è parlato degli interessamenti di Napoli, Inter e anche Milan. Eppure, la sua esperienza con i Red Devils pare non essere giunta al termine dopo una stagione e mezza.