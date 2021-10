Manchester United, Solskjaer: “Col Tottenham reagire. Critiche? Non accetto bugie”

Il tecnico dello United infastidito dalle critiche ricevute

Redazione ITASportPress

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro il Tottenham e dell'ultima pesante sconfitta contro il Liverpool.

LIVERPOOL - Sulla brutta sconfitta contro i Reds: "Quella prestazione non è accettabile, dobbiamo lavorare sul perché è andata così. Abbiamo preso gol, volevamo rimediare, ci siamo aperti troppo e ne abbiamo pagato le conseguenze contro un'ottima squadra. La partita non è andata come volevamo e dobbiamo riscattarci subito".

TOTTENHAM - Sulla prossima sfida: "Paul Pogba è l'unico indisponibile perchè squalificato. Il resto della squadra è in piena forma. Abbiamo 25 giocatori di movimento e cinque portieri, tutti pronti. È stata una settimana difficile, abbiamo dovuto fare i conti con un risultato pesante. I calciatori devono reagire e per questo non vedo l'ora che arrivi la prossima partita. Abbiamo avuto una buona settimana. Domani dovremo reagire e disputare una grande partita".

MEDIA - Su alcune notizie riportate dai giornalisti, Solskjaer ha concluso: "Ci aspettiamo di essere criticati, la prestazione non è stata buona, ma non possiamo accettare bugie. Il gruppo è unito ed è sulla stessa lunghezza d'onda. Non possiamo accettare bugie sui giocatori o su di me".