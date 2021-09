Manchester United, Solskjaer: “CR7 è pronto dopo buon precampionato con la Juve”

Il tecnico dei Red Devils valuta se schierare dal 1' il portoghese

La Premier League riabbraccia Cristiano Ronaldo che domani debutterà con il Manchester United. In effetti si tratta di un ritorno visto che il portoghese aveva già militato con la squadra di Ferguson. Sale l'attesa all'Old Trafford - match live sabato 11 settembre alle 16 su Sky Sport Football - per la gara contro il Newcastle, e proprio delle sue chance di giocare ha parlato Solskjaer in conferenza stampa: "Ha fatto un buon precampionato con la Juventus" - ha dichiarato Ole -. "Ha giocato in nazionale, ha passato una buona settimana qui con noi. Prima o poi sarà sicuramente in campo, questo è certo". Ronaldo è tornato in gruppo martedì dopo gli impegni con la nazionale.