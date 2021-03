Manchester United, Solskjaer e il finale di stagione: “Se vuoi vita facile questo non è il posto giusto. Per avere successo…”

Interessante intervista rilasciata dal manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni del sito ufficiale del club. Il mister Red Devils ha voluto commentare l’ultima parte di stagione che vede i suoi in lotta per il titolo di Premier League e avanti in Europa League. Dichiarazioni da vero leader per il tecnico che ha spronato la squadra a dimostrare di valere questa piazza importante.

La grinta di Solskjaer

Sulla sfida contro il Leicester in FA Cup: “Purtroppo non ci siamo allenati dopo la gara col Milan in Europa League, avevamo necessità di recuperare le energie”, ha esordito Solskjaer. “Giocare ogni tre giorni vuol dire che la stagione sta andando bene e che si è avanti nelle competizioni? Sì, e ci fa piacere. Se vuoi una vita facile e comoda, allora non giochi per il Manchester United. Devi essere mentalmente forte e anche fisicamente forte e robusto. Per avere successo devi metterti alla prova e questi sono i periodi che vogliamo”, ha proseguito il mister a proposito del finale di stagione.

Sull’Europa League contro il Granada: “È la prima volta che vengono in Europa e ovviamente è una nuova esperienza per loro. Sono una buona squadra e sappiamo che tecnicamente le squadre spagnole sono brave. Dal canto nostro dobbiamo essere bravi in ​​difesa per conquistare la palla e colpire”.