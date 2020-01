Manchester United, Solskjaer ironizza: “Maguire infortunato? Forse l’avete scambiato per Kane…”

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha smentito le voci su un presunto infortunio grave subito dal centrale difensivo Harry Maguire all’anca. Nelle scorse ore la stampa britannica aveva parlato di problema importante per il centrale ex Leicester, ma l’allenatore norvegese, a modo suo, ha voluto chiarire: “È in lizza per giocare domani. L’infortunio era una cosa minore, non so da dove siano uscite certe notizie”.

IRONIA – E ancora, Solskjaer ha rincarato la dose: “Magari si sono confusi con Harry Kane (bomber del Tottenham infortunatosi in maniera grave ndr). Vedremo oggi in allenamento come reagirà. È un guerriero e se il problema si rivelerà minore di quanto sembrava giocherà contro il Norwich, così come ha fatto contro il Wolverhampton. È stato vicino a giocare anche contro il City, ma non era sufficientemente in forma”.