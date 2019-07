Manchester United, Solskjaer: “Lukaku con il Tottenham non ci sarà”

Antipasto di Premier League domani, quando, alle 13.30 italiane, Manchester United e Tottenham si sfideranno nella International Champions Cup. Una gara che tra i suoi protagonisti non vedrà però Romelu Lukaku, centravanti dei Red Devils al centro di numerose voci di mercato. Il belga, sul quale è particolarmente vivo l’interesse dell’Inter di Antonio Conte, è reduce da un infortunio al ginocchio e non è ancora in grado di scendere in campo, come sottolineato dal suo tecnico Ole Gunnar Solskjaer nella conferenza stampa della vigilia.

LUKAKU – “Romelu ancora non è in forma. Negli ultimi giorni ha fatto fisioterapia, per cui no, non credo che ce la farà. Ma non si tratta di qualcosa di grave, altrimenti lo avremmo rispedito a casa”.