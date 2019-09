Manchester United, Solskjaer: “Non ascolto il presidente del Real, Pogba è felice qui”

Altra sconfitta in Premier League per il Manchester United, fermato sul 2-0 in casa del West Ham. In conferenza stampa, il tecnico norvegese dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della prestazione e anche di Paul Pogba, costantemente nel mirino del Real Madrid: “Pogba si trova benissimo da noi, resterà ed è felice, non ascolto quello che dice Florentino Perez. Sta lavorando duramente e si sta impegnando per permettere al club di fare il meglio possibile, non sono preoccupato e non lo sarò per quanto riguarda il suo futuro. Se dovremo riparlare di questa trattativa a gennaio non me ne preoccuperò, nemmeno se dovesse tornare in auge in estate. Lui non va da nessuna parte”. Insomma, dura risposta del tecnico al presidente dei blancos, che aveva detto di aver provato più volte ad acquistare il centrocampista francese.