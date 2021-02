Manchester United, Solskjaer non si nasconde: “Sto seguendo Haaland e il suo futuro…”

Non è la prima volta che lo ammette ma adesso che le cose in quel di Dortmund non vanno proprio a gonfie vele, ogni rumors di mercato può diventare qualcosa di più. Ecco perché le parole rilasciate dal manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer al media norvegese VG sanno tanto di base per una futura operazione per portare in Red Devils il bomber Erling Haaland.

Solskjaer strizza l’occhio ad Haaland

“Erling avrà una carriera fantastica. Sto seguendo Erling e l’ho sempre detto“, ha esordito senza troppi problemi il tecnico del Manchester United Solskjaer. “Se non sbaglio abbiamo trascorso insieme circa 18 mesi. Quasi due anni (al Molde ndr). Un periodo meraviglioso. Sono sicuro che avrà una grande carriera. Ha un futuro magnifico davanti a sé sia col club che con la Norvegia”. E acnora: “Sta facendo incredibilmente bene per il Dortmund, quindi vedremo dove andrà a finire in futuro. Come norvegese e come una persona che ha lavorato con lui, è ovviamente un piacere che stia facendo certe cose così bene”.

E in ottica Manchester United: “Noi faremo il possibile per diventare una squadra migliore, allo stesso tempo Haaland farà il possibile per diventare un giocatore migliore. Dove andrà? Non voglio dire altro riguardo a questo. Solo che gli auguro il meglio. La scelta che farà dipenderà solo da lui“.