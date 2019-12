Manchester United, Solskjaer: “Pronto a rendere felice il 2020. Pogba sta bene”

La Premier League non si ferma affatto nemmeno in occasione di Capodanno: domani, 1° gennaio, alle ore 21 il Manchester United dovrà vedersela contro l’Arsenal, appena ereditato da Mikel Arteta. Così il tecnico del Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha detto nella conferenza stampa consueta della vigilia: “A Londra penso che verrà con noi anche Pogba, col Burnley era assente solamente perché aveva bisogno di maggiore riposo dopo due match consecutivi. Ora ritengo che siamo in un periodo di transizione, stiamo lanciando tanti giovani e continueremo a crescere. Serve tempo, sono pronto a rendere felice il 2020 che sta arrivando, penso che siamo sulla buona strada. Mason? Sapevo che Martial e Rashford avrebbero segnato tanto anche quest’anno, in ogni caso Mason Greenwood ha riempito un bel vuoto nel nostro attacco”.

RAIOLA SU POGBA