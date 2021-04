Manchester United, Solskjaer: “Rispetto la Roma, su quella frase…”

Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma

Esclusa dalla corsa Champions League in campionato, la Roma si aggrappa alle ultime speranze di centrare la qualificazione attraverso la vittoria dell’Europa League. Domani affronterà il ManchesterUnited di OleGunnarSolskjaer, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: “La Roma è una grande squadra, con una storia riconosciuta. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate, conosco benissimo la loro qualità. Onestamente non li abbiamo seguiti molto, ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati loro i nostri avversari ci siamo informati. Con quella frase (“Non conosco la Roma e non li ho visti giocare”, ndr) non volevo mancare di rispetto a nessuno".