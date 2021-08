Manchester United, Solskjaer: “Ronaldo è leggenda del club e sa dove trovarci”

Il tecnico dei Reds dice la sua su Cristiano Ronaldo

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in una conferenza stampa venerdì sul possibile trasferimento dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. “Non vorrei speculare sul tema di Cristiano Ronaldo. Vediamo come va tutto. Qualsiasi allenatore è sempre alla ricerca di un'opportunità per rafforzare la squadra, ma sono contento della squadra che abbiamo. Ronaldo è la leggenda di questo club. Ho giocato con lui. Probabilmente è il più grande calciatore di tutti i tempi insieme a Messi. Non mi aspettavo che lasciasse la Juventus. Abbiamo un buon rapporto con lui. Sa cosa proviamo per lui. Quindi, se sta andando da qualche parte, sa come trovarci, " ha affermato Solskjaer.