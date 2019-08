Manchester United, Solskjaer sbotta: “Ogni volta mi chiedete di Pogba. Per me resta…”

Continua il tormentone di mercato legato al centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il francese, ambito dal Real Madrid, sembra essere destinato a rimanere in Inghilterra e in Premier League, almeno secondo quanto afferma il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

Intervenuto in conferenza stampa, a margine della gara di lunedì sera contro il Wolverhampton, il norvegese ha ribadito, piuttosto seccato, la volontà di vedere Pogba ancora al Manchester United. Il mercato in entrata è chiuso, ma quello in uscita no e questo genera diversi rumors spiacevoli.

RESTA – “Ogni volta mi domandate qualcosa su Pogba. Non c’è una conferenza stampa in cui non lo si nomini”, ha detto Solskjaer. “L’80% di quello che ha detto Pogba è che ama stare qui e giocare per questi colori. Quindi, io non ho alcuna preoccupazione riguardo al suo futuro. Per me Paul resterà qui…”.