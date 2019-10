Manchester United, Solskjaer su Pogba: “Torna a dicembre. La foto con Zidane? Fino a quando è qui…”

Tre gol e vittoria sul Norwich. Il Manchester United riparte anche in Premier League e lo fa con un successo convincente, ancora senza Paul Pogba. Il centrocampista francese è alle prese con un problema fisico che lo sta limitando da inizio stagione.

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha ammesso, come riporta Goal, di dover far a meno di lui, almeno fino a dicembre. E in ottica mercato, il norvegese ha voluto provare a rassicurare l’ambiente.

TEMPISTICHE – “Quando torna Pogba? Non credo che lo vedremo prima di dicembre. Rimarrà fuori per un po’”, ha detto Solskjaer dopo la vittoria per 3-1 dello United sul Norwich. “Ha bisogno di tempo per riprendersi completamente, quindi non credo che tornerà dopo la pausa internazionale. Non sono il dottore ma c’è un problema che ha bisogno di certi tempi per guarire. È la sua caviglia, sì e ha bisogno di tempo. Ma ora è inutile parlare di chi non c’è. Gli altri devono fare uno step in più per fare bene”.



MERCATO – Sulle voci di mercato che vogliono Pogba in partenza direzione Madrid, soprattutto dopo le immagini che lo ritraevano in compagnia del mister dei blancos Zidane, Solskjaer ha detto senza apparente preoccupazione: “Paul fa parte del nostro piano per il futuro, ha giocato anche sotto antidolorici per aiutare la squadra. Ha trascorso alcuni giorni di lavoro lontano da qui, ma quella è una foto, solo uno scatto. Fino a quando è del Manchester United non ho nessun problema”.