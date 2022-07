Manchester United, spunta una clamorosa ipotesi per il centrocampo

Il Manchester United è alle prese con una rifondazione dopo i periodi bui degli ultimi anni. Con l'approdo del nuovo tecnico Erik Ten Hag , il club ha deciso di intraprendere una nuova strada. In casa Red Devils tiene però banco la situazione su Cristiano Ronaldo: nelle ultime ore l'allenatore olandese ha confermato la permanenza del fuoriclasse portoghese in conferenza stampa, ma la volontà del giocatore sembrerebbe quella di lasciare Manchester vista la mancata qualificazione in Champions League nella passata stagione. In casa United non si pensa però solo al mercato in uscita, ma anche a quello in entrata.