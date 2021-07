Manchester United, tegola Rashford: si opera e torna a ottobre

Il club inglese re del mercato probabilmente troverà un sostituto

Il Manchester United perde un calciatore importante per diversi mesi. Si è fatto male l'attaccante Marcus Rashford costretto adesso a operarsi alla spalla per curare un vecchio malanno. Dopo il rigore sbagliato contro l'Italia in finale di Euro 2020 non è decisamente un buon momento per il 23enne. Il club, che sta spendendo molto in questa sessione estiva di calciomercato, quasi sicuramente prenderà un sostituto del nazionale inglese. Il tecnico Solskjaer lo perderà per tre mesi e la società corre ai ripari.