Manchester United, Ten Hag certezza: se cambia proprietà lui sarà ancora l’allenatore

Il Manchester United vuole blindare Erik ten Hag . Sarà lui la certezza per il presente e per il futuro. Secondo quanto riportato dal Mirror, il manager dei Red Devils rientra nei piani futuri del club a prescindere dalla possibilità di una cessione della società. Infatti, l'ex Ajax potrebbe rimanere a lungo ad Old Trafford anche in caso di cambio di vertici dirigenziali. L'attuale accordo tra le parti scadrà il 30 giugno 2025.

Al momento la squadra inglese è al terzo posto in classifica in Premier League e anche ai quarti di finale di Europa League e ha vinto la Carabao Cup in questa annata. Risultati che hanno riportato entusiasmo nella piazza che da tempo non sorrideva e che, come detto, hanno dunque portato alla certezza che il futuro dei Red Devils sarà ancora in mano al tecnico Ten Hag a prescindere da quello che sarà il destino della società e l'eventuale futuro proprietario.