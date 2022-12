Manchester United, Ten Hag ci ripensa: “Maguire può giocare ad alto livello anche con noi”

Ne pare convinto mister Erik Ten Hag che ha Sky Sports ha spiegato come il torneo in Qatar potrebbe aver fatto bene al giocatore che sarà chiamato a confermarsi anche con il proprio club. "Ovviamente Harry è abbastanza bravo per giocare ad alto livello. Ha avuto un periodo negativo al Manchester United in cui non ha fatto bene. Poi, ovviamente, ci sono state difficoltà. Per la nazionale inglese, Maguire gioca quasi sempre buone partite. Noi del Manchester United vogliamo che porti con sé questo approccio e questo livello in modo che possa usarli anche qui".