Manchester United, Ten Hag coccola Hojlund: “Grande potenziale, lo supporteremo”

Rasmus Hojlund è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Manchester United . L'attaccate si è trasferito in Red Devils dall'Atalanta e poche ore dopo la sua firma è arrivato il commento soddisfatto del mister degli inglesi Erik Ten Hag . Sul sito del club, l'allenatore ha coccolato il nuovo arrivato per il quale ha avuto parole di grande stima con la promessa di aiuto in vista della stagione.

"Rasmus Hojlund ha un grande potenziale. Vuole fare gol, ha fame... lo ha sempre in testa. Credetemi, ha un grande potenziale e ora sta cercando di sfruttarlo", ha detto Ten Hag parlando del centravanti ex Dea. Poi anche una promessa: "Lo supporteremo, dallo staff ai suoi compagni di squadra. Sono sicuro che tutta la squadra aspettava un tipo come lui e si integreranno. Nello spogliatoio o in campo lo aiuteranno".