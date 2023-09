Manchester United, Ten Hag esalta Amrabat: “Potente e bravo nei duelli”

Indigesta la trasferta di Londra contro l'Arsenal (1-3) per il Manchester United di Erik Ten Hag. Che in conferenza stampa ha toccato i temi del mercato, in particolare l'arrivo di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina: "Fin dall'inizio del mercato volevo sei centrocampisti in rosa. Mi serviva un giocatore che potesse alternarsi coi titolari. Nella posizione di mediano in particolare volevo un giocatore come Amrabat, perché con quelle caratteristiche avevo solo Casemiro".