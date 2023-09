Manchester United, Ten Hag gelido su Sancho: “Via a gennaio? Dipenderà da lui”

Insomma, lo spettro della crisi aleggia, ma alla vigilia del match in casa del Burnley il tecnico Erik ten Hag ha cercato di scuotere il gruppo, sottolineando quanto pesi indossare una maglia come quella dei Red Devils e smentendo le voci su possibili fratture all’interno dello spogliatoio, per poi glissare sulle critiche alla difesa e in particolare ad André Onana, protagonista di un pessimo inizio di stagione e dietro la lavagna pure a Monaco:

"Qui bisogna vincere ogni partita in tutte le competizioni, non dobbiamo mai dimenticarlo. Ora pensiamo al Burnley. Conosco i miei giocatori, tutti all’interno dello United remano dalla medesima parte e vogliono il bene del club. I gol subiti? Non è solo questione di difesa, come ho già detto tante volte si attacca e si difende in 11. Nei primi 25 minuti abbiamo fatto meglio del Bayern, dobbiamo ripartire da lì. Certo segnare tre gol su un campo del genere e non portare a casa punti ci deve fare riflettere. La prestazione della squadra è la somma di quella dei singoli, se ogni giocatore non fa la propria parte non arrivano i risultati. E ovviamente metto dentro anche l’allenatore”.

Contro il Burnley proseguirà l’”esilio” di Jadon Sancho, la cui avventura al Man Utd sembra ormai finita dopo l’acceso scontro con lo stesso allenatore. Dopo le indiscrezioni su una possibile mediazione, nelle ultime ore si parla con sempre maggior insistenza del possibile addio dell’ex Dortmund già a gennaio. Ipotesi non confermata, ma neppure smentita, da ten Hag, gelido e criptico sul tema: “Non so se Sancho andrà via a gennaio, dipenderà da lui. Per domani non è convocato”.

Poche parole anche sulla presunta crescente influenza all’interno della squadra del manager del tecnico, Kees Vos: “Ogni trattativa di mercato è stata ponderata e valutata in maniera collegiale. Tutto passa sotto la supervisione di John Murtough e la mia, non vedo problemi”.

