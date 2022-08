Manchester United, Ten Hag: “Gol subiti su errori individuali ma persa la fame”

Due sconfitte in avvio di campionato per lo United: non succedeva da 100 anni

Momento difficilissimo del Manchester United che oggi è stato demolito dal Brentford. Il tecnico Erik Ten Hag ha perso le prime due partite di Premier League e non succedeva dai tempi di John Chapman nel 1921. L'olandese adesso è sotto esame e al termine della sconfitta per 4-0 ha dato la colpa ai giocatori: "Chi ha visto la partita ha notato che il Brentford era più affamato di noi. Abbiamo subito i primi due gol arrivati su errori individuali", ha detto Ten Hag. "Puoi avere un buon piano, ma dopo pochi minuti abbiamo dovuto mettere il piano tattico nel cestino. Abbiamo bisogno di più fame in campo e dimostrarlo individualmente e anche come squadra ."