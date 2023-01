Manchester United, ten Hag: “Ronaldo è il passato e adesso siamo quarti…”

L'allenatore del Manchester United Eric ten Hag ha rifiutato di parlare del passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr. Al tecnico olandese dopo che la sua squadra ha sconfitto il Wolverhampton nella partita del 18 ° turno del campionato inglese è stato chiesto in conferenza stampa un giudizio ma la risposta è stata lapidaria: “Non parlo del passato, parliamo del futuro. Oggi abbiamo fatto un buon passo. Per la prima volta in questa stagione siamo tra i primi 4, ma questo non significa niente perché c'è ancora molta strada da fare. Dobbiamo passare da una partita all'altra, entrare in una posizione in cui possiamo vincere qualcosa ", ha sottolineato ten Hag.