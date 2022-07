Manchester United, Ten Hag stoppa Cristiano Ronaldo: “Ci ho parlato. Non vuole partire”

Il mister trattiene il cinque volte Pallone d'Oro.

Redazione ITASportPress

Erik Ten Hag trattiene Cristiano Ronaldo. Il neo allenatore del Manchester United non sembra avere il minimo dubbio sul futuro del cinque volte Pallone d'Oro e parlando dal ritiro del club, ora in tournée in Asia, ha fatto sapere quali sono i progetti della società per il portoghese.

"Cristiano non è in vendita. Non è con noi a causa di questioni personali, ma stiamo programmando la stagione con lui, questo è quanto. Come renderlo felice? Non lo so, ma non vedo l'ora di cominciare a lavorare con lui", le parole di Ten Hag.

Il mister ha anche precisato di aver personalmente avuto un dialogo con il giocatore: "Ho parlato con Cristiano prima che venisse fuori questo problema personale e ho avuto una buona conversazione con lui. Non mi ha detto di voler andar via, quella è una cosa che ho letto. Vogliamo arrivare al successo insieme". Staremo a vedere quindi se CR7 tornerà presto a far parte della squadra inglese o se ci saranno ulteriori novità sul suo futuro.