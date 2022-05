Manchester United, Ten Hag vuole Cristiano Ronaldo: proverà a convincerlo a restare

Rumors da una parte e dall'altra ma il futuro di CR7 allo United non è per nulla deciso...

Se da una parte c'è chi dice che senza Champions League, CR7 non voglia rimanere allo United, e che lo stesso futuro mister non sia troppo contento di lavorare con lui pensando anche in ottica futura, dall'altra una corrente di pensiero riporta come in realtà Ten Hag stia addirittura provando a convincere il portoghese a restare. Il Telegraph, adesso, spinge per questa tesi e anche nell'odierna prima pagina, nel taglio basso, scrive come il manager voglia provare a parlare con l'attaccante ex Juventus per averlo a disposizione l'anno prossimo.