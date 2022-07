Manchester United, Ten Hag vuole risolvere il caso Cristiano Ronaldo

Tiene banco in casa Manchester United la situazione legata a Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese avrebbe rivelato al club la sua volontà di lasciare i Red Devils e il gesto di non presentarsi al ritiro guidato dal nuovo tecnico Ten Hag ne è la prova. CR7, dopo il suo ritorno dell'estate scorsa, vorrebbe dunque lasciare lo United a causa del suo desiderio di giocare la Champions League, cosa che coi Red Devils non potrebbe fare vista la mancata qualificazione.

Dall'Inghilterra però spunta una clamorosa indiscrezione: Ten Hag vorrebbe risolvere il "caso Cristiano Ronaldo" il prima possibile e l'allenatore non vuole che la decisione finale venga ritardata troppo. Secondo The Sun, il portoghese ha già informato il club della sua decisione di cambiare club e lunedì non ha preso parte al suo primo allenamento con i Red Devils. CR7 ha ritardato il suo ritorno al lavoro con la squadra per motivi familiari. Come riferisce il tabloid inglese, l'allenatore dello United è preoccupato che le ricadute dell'addio di CR7 possano influenzare la preparazione dei Red Devils. Il primo allenamento della squadra non avrebbe soddisfatto il tecnico olandese che si sarebbe lamentato dei troppi errori dei suoi nuovi giocatori.