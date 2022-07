Manchester United, torna Sir Alex Ferguson ma i tifosi non sono convinti…

Sir Alex Ferguson è pronto a tornare a ricoprire un ruolo nel "suo" Manchester United . L’amministratore delegato del club Richard Arnold si è rivolto al leggendario allenatore, istituendo un gruppo di esperti che coinvolge oltre al già citato Ferguson anche l’ex CEO David Gill, lo storico capitano dello United Bryan Robson e l’attuale direttore sportivo John Murtough. A rivelarlo è il Daily Mail che spiega come questa novità sia un modo per poter attingere alla loro esperienza e migliorare il club.

Da quanto si apprende, le parti si sarebbero incontrate per pranzare insieme martedì a Carrington ed è stato il primo di una serie di incontri regolari che coinvolgerà i cinque uomini prima citati. In precedenza Alex Ferguson e David Gill erano rimasti come direttori non esecutivi sotto l’ex amministratore delegato Ed Woodward ma ora con Arnold le cose cambieranno.

La notizia del ritorno di Ferguson, però, è stata accolta in modo particolare dai tifosi Red Devils. Infatti, sempre secondo il tabloid inglese, non tutti i fan sarebbero favorevoli. Molti di loro pensano che il club dovrebbe andare avanti e non stare ancorati al passato. Molti altri, invece, sostengono che far tornare Ferguson sia stata una bella mossa come segno di lealtà e serietà.