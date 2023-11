Manchester United, trema Ten Hag. Non piace a parte dello spogliatoio

Continua il delicato periodo per ilManchesterUnited. E non sono solo i risultati, negativi e tra i peggiori della storia, ad alimentare questo polverone in casa red devils ma anche l'allenatore Erik Ten Hag che ora sarebbe stato messo in discussione. A quanto pare, in realtà, lo spogliatoio è spaccato in due tra chi non vorrebbe altro che salutare l'olandese ed suoi fedelissimi.