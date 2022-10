Manchester United, Tuanzebe e il razzismo: “Gente non sa quanto parole facciano male”

Intervistato dal sito ufficiale del Manchester United , il difensore con un passato anche al Napoli, Axel Tuanzebe si è soffermato sul tema del razzismo sottolineando come la strada per risolvere questa problematica sia ancora lunga anche se alcuni primi passi sono stati compiuti.

"Finché c'è progresso, significa che stiamo andando nella giusta direzione. Si può fare di più ma, passo dopo passo, ci si sta avvicinando sempre di più a risolvere. Noi, come squadra e come sport, continueremo a fare la nostra parte per far luce sui problemi e per aiutare gli organi dirigenti a prendere decisioni esecutive", ha detto il difensore.

Tuanzebe si è poi soffermato sulle conseguenze degli episodi di razzismo e di ciò che le persone che lo subiscono provano in quei momenti e nelle fasi successive: "Gli episodi di razzismo? In realtà è solo ignoranza, vero? Penso che le persone non capiscano quanto le parole possano ferire le altre persone. Normalmente, molte persone sono forti. Beh, non normalmente, ma possono essere forti e possono semplicemente spazzarlo via. Per altre persone invece potrebbe essere devastante e demoralizzante. Penso sia davvero qualcosa che deve essere stroncato sul nascere e represso. Meglio agire prima piuttosto che intervenire poi".