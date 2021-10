Manchester United, Van de Beek vuole giocare: cambia agente per essere ceduto

Il centrocampista in uscita dallo United

Il giocatore, arrivato dall'Ajax in Premier League, non ha trovato lo spazio che ci si aspettava e non ha mai realmente avuto la sua occasione di affermarsi tra le stelle dello United. Per questa ragione, come scrivono in Olanda, starebbe provando ogni strada per essere ceduto. Una di queste è appunto il cambio di procuratore. Infatti, non sarà più Guido Albers ad occuparsi dei suoi interessi, bensì Ali Dursun che già si occupa anche del Frenkie de Jong del Barcellona.