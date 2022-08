Manchester United, Varane accoglie Casemiro: “Voleva nuova sfida come me”

Di nuovo insieme come ai tempi del Real Madrid. In casa Manchester United c'è stata una reunion a tutti gli effetti tra ex compagni. Non solo Casemiro, col passaggio in Red Devils, potrà riabbracciare Cristiano Ronaldo, ma anche l'ex difensore Blancos, ora appunto in terra inglese, Raphael Varane. Proprio il centrale ha parlato a PA Media dando il benvenuto al brasiliano.