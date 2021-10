Manchester United, Varane salta l’Atalanta

Il francese si è infortunato nel match contro la Spagna

Il Manchester United ha annunciato di aver perso il difensore Rafael Varane per diverse settimane a causa di un infortunio. Il difensore si è infortunato nella finale della Nations League, in cui la nazionale francese ha battuto la Spagna 2-1. Il 28enne ex Real Madrid sostituito alla fine del primo tempo, ha riportato un problema muscolare all'inguine. Il Manchester United non potrà avere Varane contro Leicester, Atalanta, Liverpool e Tottenham a ottobre.