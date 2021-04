Manchester United, Woodward si scusa con i tifosi: “Superlega? Mai più”

Il vicepresidente del Manchester United Woodward ha chiesto scusa ai tifosi per la Superlega

Il Manchester United fa un ulteriore passo indietro. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward – che dirà addio nel 2021 – ha chiesto scusa ai tifosi per la partecipazione alla Superlega. Ecco le parole riportate da ESPN: “Una corretta discussione ci avrebbe aiutato ad evitare l’errore che abbiamo commesso. Non siamo riusciti a dare abbastanza peso ai principi essenziali e alle tradizioni sportive che sono vitali per calcio. E non solo nelle competizioni nazionali, ma anche in quelle europee della metà degli anni ’50”.