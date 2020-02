Mandzukic, che esordio nell’Asian Champions League: il gol è rapidissimo

Non poteva esserci debutto migliore per Mario Mandzukic nell’Asian Champions League. L’attaccante croato risulta decisivo nel successo del suo Al-Duhail ai danni del Persepolis. All’ex Juventus sono bastati solamente 5 minuti dal suo ingresso in campo per buttare il pallone in rete. Una velocità notevole nell’iscriversi all’elenco dei marcatori del match. Il suo gol è stato importante perché ha permesso all’Al-Duhail di imporsi per 2-0. E Mandzukic non sembra avere intenzione di fermarsi qui.