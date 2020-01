Mandzukic, prima gioia in Qatar: in gol contro l’Al Sailiya

L’addio alla Juventus sembra ormai alle spalle per Mario Mandzukic. L’attaccante croato, ceduto all’Al Duhail, non ha aspettato troppo per trovare la prima rete. E’ bastato un comodo tap in su respinta del portiere avversario contro l’Al Sailiya per sbloccarsi, interrompendo un lungo digiuno che durava dalla scorsa stagione. Con Maurizio Sarri alla Juventus, il croato non era mai stato impiegato. Per completare la sua giornata da sogno, la formazione qatariota di Mandzukic ha anche conquistato la vittoria per 2-0.